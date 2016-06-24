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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ببنى سويف

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ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ببنى سويف ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ببنى سويف
شنت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة المقدم دكتور محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، حملة مكبرة، تمكنت خلالها من ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومذبوحة خارج المجازر الحكومية بمراكز المحافظة.

وتمكنت الحملة من ضبط "صالح.م.م" صاحب سوبر ماركت لحيازته وبيعه 20 كيلو كبدة بعد الكشف عليها من خلال الطب البيطرى المرافق للحملة، وتبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

كما تم ضبط بعض الجزارين ببندر بنى سويف لعرضهم للبيع كمية 75 كيلو جرام (لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية)، وتحرر بذلك المحاضر أرقام 9987، 9989، 9990، 9990 جنح قسم بنى سويف لسنة 2016.

وضبط ببندر ومركز إهناسيا عدد من الجزارين لعرضهم كمية 95 كيلو لحوما بقرى مذبوح خارج المجازر الحكومية، وتم تحرير محاضر بذلك أرقام 8418، 8419، 8420، 8421، 8416، 8417 جنح مركز إهناسيا.


>- ضبط 11 طن أرز مهربة فى بنى سويف وطن ونصف دقيق مدعم بالإسكندرية

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