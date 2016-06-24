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ضبط عاطل بحوزته 63 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية

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ضبط عاطل بحوزته 63 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته 63 لفافة بانجو قبل ترويجها على المتعاطين بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز شبين الكوم بالمنوفية من ضبط عاطل بحوزته 63 لفافة بانجو، قبل ترويجها على المتعاطين، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من الرائد محمود سعد، رئيس مباحث مركز شبين الكوم، يفيد ورود معلومات أكدتها التحريات لوحدة مباحث مركز شرطة شبين الكوم، بقيام "م. ع ف. س" 26 سنة عاطل بدائرة المركز بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة والاتجار فى المواد المخدرة وترويجها بين المتعاطين بدائرة المركز.

تم ضبط المتهم، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن بندقية خرطوش و"3" طلقات من ذات العيار، و"63" لفافة لنبات البانجو المخدر، ومبلغ مالى "180" جنيهاً، بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح النارى للدفاع، والمبلغ المالى متحصلات تجارته، تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر رقم 7 أحوال مركز شبين الكوم وجار العرض على النيابة.


>حبس عاطل ضبط بحوزته 5 كيلو بانجو قبل ترويجها فى المنوفية
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