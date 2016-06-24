حى منشأة ناصر يزيل لافتات النائب هانى مرجان.. ورئيس الحى: لا أحد فوق القانون

أزالت الأجهز التنفيذية بمحافظة القاهرة وحى منشأة ناصر، بالتعاون مع شرطة المرافق وقسم شرطة المنشية، اليوم الجمعة، عددا من اللافتات المخالفة التى وضعها النائب هانى مرجان للتهنئة بعيد الفطر.

وقال المهندس محمد نور، رئيس حى منشأة ناصر، إن الحملة التى شنتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لم تخرج لإزالة لافتات فقط، وإنما للقضاء على كافة المخالفات سواء كان فى صورة إشغالات أو لافتات ولا أحد فوق القانون .

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