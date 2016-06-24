مراقب بالثانوية يعثر على ثعبان داخل استراحة المعلمين بقنا

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى وعدد من المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة بلجان الثانوية العامة هذا العام من محافظة سوهاج بمحافظة قنا، وتحديداً بلجان الثانوية العامة فى "نقادة"، عثور المراقب محمد محمود عيسى من سوهاج على ثعبان داخل الاستراحة المخصصة لمبيت المراقبين.

وأكد عدد كبير من المراقبين أن ما يحدث استمرار لمسلسل إهدار كرامة المعلم وتعريض حياته للخطر من خلال انتدابه لأماكن بعيده وتسكينه فى أماكن غير آدمية، على فرش مخزن ومنتهى الصلاحية من سنين، على حد تعبيرهم .

يذكر أن نفس اللجنة عثر بداخلها فى بداية الامتحانات على عقرب داخل نفس الاستراحة، وتقدم المراقبون بشكوى رسمية لإدارة الامتحانات بقنا حول الواقعة ولكن دون جدوى .

مراقب بامتحانات الثانوية العامة فى قنا يعثر على "عقرب" داخل الاستراحة

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