مصرع 3 أطفال وإصابة والدهم فى انهيار عقار بالعياط

لقى 3 أطفال مصرعهم وأصيب صاحب عقار بمنطقة العياط، بعدما انهار عليهم منزل من الطوب اللبن مكون من طابقين، تم نقل المتوفين والمصاب إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء مجدى الشلقانى، مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغاً من غرفة النجدة بانهيار منزل بمنطقة العياط، على الفور انتقل العميد هانى سعيد، رئيس قطاع الإطفاء، إلى مكان الواقعة، وتم استخراج جثث 3 أطفال من أسفل العقار، وأصيب والدهم، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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