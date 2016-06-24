تسليم أول 3 وحدات سكنية فى مشروع غيط العنب لمتضررين من انهيار عقار

يسلم قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الجمعة، أول 3 وحدات سكنية، فى مشروع إسكان غيط العنب الجديد، والذى تولت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، تصميمه وإنشاءه، بتبرعات من رجال الأعمال.إعلان - Ads إعلان - Ads
>انهيار سلم عقار مكون من 3 طوابق فى الوراق دون إصابات
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>بالصور.. عقار شارع زنانيرى يضرب بالقانون عرض الحائط ويغلق نوافذ العقارات المجاورة له بالإسكندرية.. الأهالى يتقدمون ببلاغات يتهمون الحى بالتواطؤ.. ورئيس الحى يرد: نصدر قرارات إيقاف بناء ونهدم المخالفة
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ياتى ذلك فى حضور مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وبعد انهيار عقار بمنقطة غيط العنب، مكون من 3 طوابق، وعدم وجود بديل لأهالى العقار، ما تطلب بشكل استئنائى نقل الأهالى، إلى الوحدات السكنية الجديدة فى المشروع، قبل بدء تسكين الباقين.
>انهيار سلم عقار مكون من 3 طوابق فى الوراق دون إصابات
>
>بالصور.. عقار شارع زنانيرى يضرب بالقانون عرض الحائط ويغلق نوافذ العقارات المجاورة له بالإسكندرية.. الأهالى يتقدمون ببلاغات يتهمون الحى بالتواطؤ.. ورئيس الحى يرد: نصدر قرارات إيقاف بناء ونهدم المخالفة
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