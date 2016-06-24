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تسليم أول 3 وحدات سكنية فى مشروع غيط العنب لمتضررين من انهيار عقار

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تسليم أول 3 وحدات سكنية فى مشروع غيط العنب لمتضررين من انهيار عقار تسليم أول 3 وحدات سكنية فى مشروع غيط العنب لمتضررين من انهيار عقار
يسلم قائد المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الجمعة، أول 3 وحدات سكنية، فى مشروع إسكان غيط العنب الجديد، والذى تولت الإدارة الهندسية للقوات المسلحة، تصميمه وإنشاءه، بتبرعات من رجال الأعمال.

ياتى ذلك فى حضور مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، وبعد انهيار عقار بمنقطة غيط العنب، مكون من 3 طوابق، وعدم وجود بديل لأهالى العقار، ما تطلب بشكل استئنائى نقل الأهالى، إلى الوحدات السكنية الجديدة فى المشروع، قبل بدء تسكين الباقين.


>انهيار سلم عقار مكون من 3 طوابق فى الوراق دون إصابات
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