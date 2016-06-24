أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«مباحث التموين» تغلق شركتين للمستلزمات الطبية بأسيوط‎

Google+ Print
«مباحث التموين» تغلق شركتين للمستلزمات الطبية بأسيوط‎ «مباحث التموين» تغلق شركتين للمستلزمات الطبية بأسيوط‎

مباحث

كتب – مراسل «ONA»

تمكن أفراد مديرية التموين، بالتعاون مع مديريتى الأمن والصحة، من إغلاق شركتين لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وتحرير محاضر ضد أصحابها.

كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من مباحث التموين يفيد تمكن حملة مكبرة من ضبط «كيرولس.أ.و» (30 سنة)،  مقيم شارع 23 يوليو أول أسيوط، يعمل المدير المسئول لشركة البيت الطبى لبيع المستلزمات الطبية الكائنة بشارع 23 يوليو ـ أول أسيوط، وذلك لإدارته الشركة بدون ترخيص وضبط أجهزة ومنتجات طبية مستوردة ومجهولة المصدر وغير مسجلة.

كما تم ضبط «عصام.س.س.ع» (49 سنة)  مقيم بندر أبوتيج ـ المدير المسئول للشركة الطبية للتوريدات الكائنة عمارات الأوقاف ـ أول أسيوط، وذلك لإدارته الشركة بدون ترخيص​ ​.

تم غلق الشركات الغير مرخصة وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة ​.​

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه