«مباحث التموين» تغلق شركتين للمستلزمات الطبية بأسيوط‎

كتب – مراسل «ONA»

تمكن أفراد مديرية التموين، بالتعاون مع مديريتى الأمن والصحة، من إغلاق شركتين لبيع المستلزمات الطبية بدون ترخيص وتحرير محاضر ضد أصحابها.

كانت مديرية أمن أسيوط، تلقت إخطارًا من مباحث التموين يفيد تمكن حملة مكبرة من ضبط «كيرولس.أ.و» (30 سنة)، مقيم شارع 23 يوليو أول أسيوط، يعمل المدير المسئول لشركة البيت الطبى لبيع المستلزمات الطبية الكائنة بشارع 23 يوليو ـ أول أسيوط، وذلك لإدارته الشركة بدون ترخيص وضبط أجهزة ومنتجات طبية مستوردة ومجهولة المصدر وغير مسجلة.

كما تم ضبط «عصام.س.س.ع» (49 سنة) مقيم بندر أبوتيج ـ المدير المسئول للشركة الطبية للتوريدات الكائنة عمارات الأوقاف ـ أول أسيوط، وذلك لإدارته الشركة بدون ترخيص​ ​.

تم غلق الشركات الغير مرخصة وتحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة ​.​