رئيسة وزراء إسكتلندا: الاستفتاء على البقاء في الاتحاد البريطاني «مرجح جدًا»

قالت رئيسة وزراء إسكتلندا نيكولا ستورجين، إن التصويت مجددا حول بقاء إسكتلندا في الاتحاد البريطاني أصبح الأن وبعد التصويت لصالح الخروج من الإتحاد الأوربي “مرجحا جدا”.

وأضافت الوزيرة الأولى- في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عقب الإعلان عن النتائج بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي – أنه “من الأمر غير المقبول ديمقراطيا” أن يتم خروج إسكتلندا من الإتحاد الأوربي “رغما عن إرادتها”.

وكانت النتائج في الـ32 دائرة إنتخابية في إسكتلندا قد جاءت لصالح البقاء في الإتحاد الأوربي بأغلبية كبيرة.

وقالت ستورجين:”النتائج تعني حدوث تغيير كبير بالنسبة للظروف التي جرى خلالها الإستفتاء على إستقلال إسكتلندا عن الإتحاد البريطاني” عام 2014.

وأضافت: “أعتزم القيام بكل ما هو متاح ودراسة كافة الإختيارات لتنفيذ ما أراده الإسكتلنديون من خلال تصويتهم على البقاء في الإتحاد الأوربي.”

أ ش أ