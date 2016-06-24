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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالمنوفية
لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين، فى حادث تصادم سيارتين على طريق الفرعونية _ منيل دويب، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من المقدم محمد السخاوى، رئيس مباحث مركز شرطة أشمون، بوقوع حادث تصادم ومتوفيين ومصابين بطريق فرعى (عزبة الفرعونية – منيل دويب) دائرة المركز، وبالانتقال والفحص تبين أن طرفى الحادث السيارة رقم [ هـ ب ج 458] قيادة عاطف السيد فؤاد 34عاما سائق ومقيم مدينة أشمون والسيارة رقم [د رب 9615] قيادة "م. ف. أ. ن" 16 عاما بدون عمل ومقيم قرية الخضرة-دائرة مركز الباجور، نتيجة اصطدام المركبتين بالمواجهة.

أسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة الأولى، ومرافقاه "هـ . س. ح. أ" 35 عاما ربة منزل، و"م. ع .ع" 10 سنوات طالب ومقيمان بذات الناحية، متأثرين بإصابتهم {نزيف حاد– كدمات باليدين والقدمين – كسر بعظام الجمجمة والفك السفلى}، وإصابة كل من شقيقة الثانية "أميرة" 40 عاما ربة منزل، وشقيقة الثالث "دعاء" 31 عاما ومقيمتان بذات العنوان {اشتباه كسر بالفخذ والساق اليسرى- خدوش بالجسم}، وتم نقلهم إلى مستشفى أشمون العام، حدثت تلفيات بالمركبتين، وتم التحفظ عليهما، وبسؤال خال المتوفى الأول "فرج خليل محمد" 51 عاما سائق أكد بمضمون ما جاء وتم رفع آثار الحادث، ولم يؤثر على حركة المرور بالطريق، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرير عن الواقعة المحضر رقم 22264 جنح مركز أشمون لسنة 2016 وجار العرض على النيابة.


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>مصرع 3 اشخاص واصابة اخرين في حادث تصادم بالمنوفية
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