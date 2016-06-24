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مفاجأة.. إفراط الرجال فى شرب القهوة يضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب

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مفاجأة.. إفراط الرجال فى شرب القهوة يضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب مفاجأة.. إفراط الرجال فى شرب القهوة يضعف الخصوبة والقدرة على الإنجاب
من الشائع أن شرب القهوة، يؤثر بشكل سلبى على صحة الفتيات، وعلى الرغم من ذلك وجد أن القهوة لها تأثير سلبى على خصوبة الرجال وقدرتهم على الإنجاب.

وفى هذا الإطار كشف تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" على عكس الشائع أن إفراط الرجال فى شرب القهوة يؤدى إلى ضعف الخصوبة، ويقلل من فرص الحصول على الإنجاب، حيث أظهرت دراسة جديدة أن الرجال الذين لديهم عادة شرب أكثر من 3 أكواب من القهوة فى اليوم تكون فرصة الإنجاب لديهم أقل حتى عند إجراء عملية التلقيح الاصطناعى.

وحسب التقرير، وجد أن الرجال الذين لا يشربون القهوة لديهم خصوبة أكثر من 50%، أما بالنسبة للرجال الذين يشربون أكثر من 250 ملجم من الكافيين يوميا يكونوا أقل قدرة على الإنجاب.

كما تؤكد الدراسات الحديثة أن الرجال قد يحتاجون السيطرة على استهلاك الكافيين أثناء فترة رغبتهم فى حدوث الإنجاب، مضيفة أن تناول كميات معتدلة من الكافيين تخفف من الإجهاد وتكون جيدة للصحة، لكن الإستهلاك المفرط قد يؤثر على الخصوبة بشكل كبير، وجاء ذلك بعد إجراء دراسة على أكثر من 100 رجل يبلغون من العمر مابين 35 حتى 37 عاما.

ويشير خبراء الصحة إلى أن ممارسة الرياضة وعادات الطعام الجيد، بالإضافة إلى انخفاض استهلاك الكافيين، من الممكن أن تزيد من الخصوبة عند الرجال.


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