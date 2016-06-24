أوغندا تعتزم سحب قواتها من الصومال نهاية عام 2017

صرح قائد الجيش الأوغندى بأن بلاده تخطط لسحب قواتها من الصومال بحلول ديسمبر2017.

وقال الجنرال كاتومبا وامالا، اليوم الجمعة، إن الحكومة الأوغندية تعتقد أنها حققت هدفها الخاص بالمساعدة فى استقرار الصومال.

وأضاف وامالا أن قرار سحب القوات جاء أيضا بدافع الاحباط إزاء شركاء دوليين، ومن بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، متهما إياهم بعدم القيام بما يكفى لتدريب الجيش الصومالي.

ونشر ما يزيد على ستة آلاف جندى أوغندى فى الصومال تحت راية بعثة الاتحاد الأفريقى المعنية بحماية الحكومة الصومالية من حركة الشباب الإسلامية المتطرفة والتى تعارض وجود قوات أجنبية فى الصومال.

وعلى الرغم من أن حركة الشباب طردت من العاصمة الصومالية مقديشو عام 2011، إلا أنها لا تزال قادرة على شن هجمات على غرار حرب العصابات بشكل يومي، بما فى ذلك تفجيرات انتحارية.