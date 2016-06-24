أخبار المغرب.. الشرطة تفكك خلية إرهابية يشتبه فى انتمائها لتنظيم داعش

أعلنت السلطات المغربية تفكيك خلية يشتبه فى علاقتها بتنظيم (داعش) فى مدينتى وجدة وتندرارة شرقى المملكة.

ونقل راديو سوا الأمريكى عن وزارة الداخلية قولها - فى بيان اليوم الجمعة - إنها أوقفت 10 أعضاء فى الخلية واتهمتهم بأنهم يستلهمون فكر التنظيم المتشدد، مضيفا أن الخلية كانت تنشط فى مدينتى وجدة وتندرارة.

وأشار البيان إلى أن المتهمين كانوا مجتمعين فى منزل ويخططون للسطو على مركز للتسوق فى وجدة لتمويل هجماتهم فى أنحاء البلاد، وأوضح البيان أنه من بين الموقوفين جزائريا يعيش فى المغرب "بصورة غير قانونية".