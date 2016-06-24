وزير الدفاع: تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها

واصل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مشاركة أبنائه المقاتلين بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية مظاهر الاحتفال بشهر رمضان المبارك خلال الأيام الماضية، حيث التقى القائد العام عدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية وشاركهم وجبة الإفطار.

وأكد القائد العام أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر ومقدراتها، وأشاد بالدور البطولى لمقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية فى الدفاع عن تراب مصر وحماية أمنها القومى عبر حدودها الجنوبية.

واستعرض القائد العام عدد من القضايا والموضوعات على الساحتين الداخلية والخارجية وتداعياتها على أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام فى حماية الوطن والمشاركة بقدراتها وإمكاناتها فى دعم مقومات التنمية الشاملة فى كافة ربوع مصر، مشيراً إلى إسهامات القوات المسلحة فى تنمية صعيد مصر، والمعاونة فى تلبية المتطلبات الأساسية للمواطنين خاصة فى المناطق النائية إيماناً منها بأن تنمية جنوب الوادى تعتبر دعامة قوية للبنية لمتطلبات الأمن القومى المصرى.

وكان الفريق أول صدقى صبحى، التقى أعضاء هيئة التدريس وطلبة الدفعة 150 ضباط احتياط وشاركهم تناول الإفطار مؤكداً أن كلية الضباط الاحتياط هى معقل الأبطال، وأنها تمثل مع باقى الكليات والمعاهد العسكرية ركيزة أساسية فى إمداد القوات المسلحة بالطاقات البشرية من الضباط الجدد ليتواصل دورها فى خدمة الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره.

وطالب القائد العام طلبة الكلية الالتزام بالانضباط العسكرى فى الجوهر والمظهر الذى يشمل مبادئ حسن الخلق فى التعامل مع خير أجناد الأرض، مؤكداً أن القوات المسلحة كانت وستظل على قلب رجل واحد تدافع عن مقدرات الوطن وتصون وتحمى حقوق الشعب المصرى العظيم وتحمل على عاتقها بجانب دورها فى حماية الأمن القومى المصرى مسئولية النهوض بالوطن فى شتى المجالات.

وأشار القائد العامً إلى أن القوات المسلحة تشارك بدور فعال فى مشروعات التنمية الشاملة للدولة بالتعاون مع كافة الوزارات والهيئات وتساهم فى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى أن التاريخ العسكرى يذكر بكل العزة والكرامة لأبنائه من الضباط الاحتياط دورهم فى خدمة الوطن ومشاركتهم بكل الشجاعة والتضحية فى تحقيق نصر أكتوبر المجيد، واستمرار اضطلاعهم بدور صادق وأمين فى الدفاع عن أمن مصر ضد مخاطر الإرهاب الغاشم بالتعاون مع باقى زملائهم من الضباط العاملين وحماية الجبهة الداخلية للوطن وصون مقدساته.

وأعرب القائد العام عن سعادته بمستوى الانضباط العسكرى ومدى التحصيل العلمى والعملى الذى وصل إليه طلبة الكلية فى فترة وجيزة، مشيراً إلى أنهم نبت مخلص من نسيج الشعب المصرى العظيم، مؤكدا أن القوات المسلحة تنتظر منهم المزيد للاستفادة من خبراتهم العلمية فى تخصصاتهم المختلفة لرفعة شأن الوطن فى شتى المجالات.

وقام القائد العام بتكريم المتميزين من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط تقديرا لتفوقهم وتفانيهم فى أداء مهامهم خلال الفترة الماضية.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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