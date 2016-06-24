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ضبط صاحب صيدلية لبيعها أدوية مدرجة بجدول المخدرات بأسيوط‎

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ضبط صاحب صيدلية لبيعها أدوية مدرجة بجدول المخدرات بأسيوط‎ ضبط صاحب صيدلية لبيعها أدوية مدرجة بجدول المخدرات بأسيوط‎

أقراص ترامادول – أرشيفية

ألقى ضباط مباحث فى أسيوط، اليوم الجمعة، القبض على صاحب صيدلية لبيعه أدوية مدرجة جدول “مخدرات” ومحظورة لكونها مؤثرة على الصحة النفسية وبحوزته كميات كبيرة منها.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من إدارة مباحث التموين يفيد بضبط “وسيم . م . ب . م”67 سنة مقيم تقسيم الخياطـ ثان أسيوط ـ صاحب صيدلية موسى الكائنة عمارات الأوقاف  بقسم أول أسيوط.

وتم ضبط أدوية مخدرة ومدرجة جدول [ 1 ،3] مخدرات ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية ومحظور تداولها ومنتهية الصلاحي .ومنها 69 قرص وكبسولة وامبولة منهية الصلاحية مدرجة جدول [1] مخدرات ومنتهية الصلاحية.

كما تم ضبط 664 عبوة وقرص أدوية مخدرة ومدرجة جدول[3] مخدرات ومؤثرة على الصحة النفسية والعصبية وموضوعة على الأرفف ومعدة للبيع وغيرصالحة ، و1167 قرص مخدر أدوية مخدرة ومدرجة جدول [3] مخدرات وصالحة بالاضافة الى ضبط أدوية عينات طبية غير مصرح ببيعها بالصيدليات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة​.​

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