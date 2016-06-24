الرئيس الألماني: لابد من التمسك بالفكرة الأوربية بعد استفتاء خروج بريطانيا

أكد الرئيس الألماني يوآخيم جاوك على أهمية “التمسك بالفكرة الأوروبية” في ضوء تصويت الناخبين البريطانيين لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وقال جاوك اليوم الجمعة إن هناك عددا ليس بقليل من الأوروبيين يشعرون بالحزن اليوم.

وألقى فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية المحافظة لميركل في البرلمان الألماني (بوندستاج) باللوم على رئيس الوزراء البريطاني كاميرون بشأن نتيجة هذا الاستفتاء، مؤكد أنه لا توجد مخاطر من حدوث ذلك الأمر في ألمانيا وقال “لا ينبغي لأحد أن يخدع نفسه بالاعتقاد أن العودة إلى الدولة القومية سيحسن أي شيء بالنسبة للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر وحسب تقرير الدويتش فيلا فإن هناك في ألمانيا من رحب بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالنسبة لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الصاعد والمتشكك في أوروبا فقد اعتبر خروج بريطانيا قدم “خدمة جليلة لأوروبا”.

وقالت بياتريكس فون شتورش، نائبة رئيسة حزب البديل، والنائبة في البرلمان الأوروبي “نتطلع إلى أن نكون جيرانا جيدين”.

أما حزب اليسار المعارض فيرى أن تصويت البريطانيين يعد فرصة لإعادة النظر من أجل “بداية جديدة” في الاتحاد الأوروبي و”فرصة تاريخية لإعادة الأصوات (القرار) إلى الناس في أوروبا”.

أ ش أ