زعيم حزب العمال: بريطانيا خرجت من الاتحاد بسبب الغضب تجاه الحكومات

قال زعيم حزب العمال المعارض في بريطانيا، جيريمي كوربين، اليوم الجمعة، إن “البريطانيين أيدوا الخروج من الاتحاد الأوروبي لغضبهم من المعاملة التي تلقوها من الحكومات المتعاقبة”.

وقال كوربين لتلفزيون “بي.بي.سي”: “الكثير من المجتمعات المحلية سئمت خفض النفقات وسئمت الاضطراب الاقتصادي، وتشعر بغضب عارم لما لقيته من خديعة وتهميش على أيدي الحكومات المتعاقبة في المناطق شديدة الفقر في البلاد”، حسبما ذكرت “رويترز”.

ونبه كوربين إلى العواقب التي سيسببها خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي على فرص عمل البريطانيين، مشيراً إلى أنه “يتعين على الحكومة العمل على تقليص هذا الأثر لأقل درجة ممكنة”.

وأضاف “يجب وضع المادة 50 (من معاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي) موضع التنفيذ حتى نتمكن من التفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي”.

ولم يحدث من قبل أن خرجت أي دولة من الاتحاد. ولا تحوي المادة 50 التي تحدد كيفية خروج دولة ما من التكتل الأوروبي الكثير من التفاصيل.