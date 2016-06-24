مجلس الوزراء: إجراء الانتخابات المحلية قبل نهاية العام الجاري

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل على ضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون الإدارة المحلية، مشيراً إلى أنه يعد خطوة هامة تمهيداً لإجراء الانتخابات المحلية القادمة قبل نهاية العام الحالي طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.

وأشار اسماعيل إلى أن القانون يهدف إلى تحقيق مزيد من التنظيم لعمل الوحدات الأساسية للإدارة المحلية، والمساهمة في إعطاء قدر أكبر من الحوكمة في إدارة المحليات، بما يشكل خطوة هامة نحو دعم تطبيق اللامركزية المنشودة.

ولفت اسماعيل إلى أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماعين لمجلس الوزراء قبل أجازة عيد الفطر المبارك، لإنهاء بعض الملفات، وفي مقدمتها الاستمرار في توفير السلع الأساسية وضبط الأسعار، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها في المحافظات، إلى جانب بحث التعديلات الخاصة بعدد من مشروعات القوانين لوضعها في صورتها النهائية.

نوح/ خ ب

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