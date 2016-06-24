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حبس خادمة وصديقها جردا صاحب محل من ملابسه وقيداه لسرقة شقته بالزمالك

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حبس خادمة وصديقها جردا صاحب محل من ملابسه وقيداه لسرقة شقته بالزمالك حبس خادمة وصديقها جردا صاحب محل من ملابسه وقيداه لسرقة شقته بالزمالك
أمر بهجت حلاوة، وكيل أول نيابة قصر النيل، بحبس خادمة وكهربائى 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة سرقة صاحب محلات أنتيكات وتجريده من ملابسه وتقييده.

كانت قد كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمة خادمة لدى المجنى عليه، واتفقت مع المتهم على سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقته بالزمالك، حيث جردا المجنى عليه من ملابسه وقيداه بالحبال على كرسى داخل شقته.

كان قد تلقى المقدم على نور الدين، رئيس مباحث قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من "حلمى ا ك" 77 سنة، صاحب محل أنتيكات، باكتشافه سرقة 3 غوايش ذهب ومبلغ 3000 جنيه وهاتف محمول من داخل مسكنه، واتهم "أمينة ر ز" 30 سنة خادمة بارتكاب الواقعة.

وبانتقال رجال المباحث تبين من خلال الفحص سلامة مداخل الشقة، وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها الخادمة المتهمة بالاشتراك مع "عبد الرحمن ج ع" 26 سنة كهربائى والسابق اتهامه فى القضية رقم 12433 لسنة 2014م بنى سويف "ضرب" والمحكوم عليه فى ذات القضية بالحبس 3 شهور.

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهما، وبمناقشتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأضافت الأولى أنه نظراً لعملها كخادمة طرف المجنى عليه وعلمها بثرائه واحتفاظه بمبالغ مالية بمسكنه، خططت بالاشتراك مع الثانى على سرقته، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها، واتهمهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

متهمين (1)

متهمين (2)


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