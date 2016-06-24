التحقيق مع المتهم باغتصاب فتاة معاقة فى الحوامدية

تباشر نيابة البدرشين، اليوم الجمعة، التحقيق مع المتهم باغتصاب فتاة معاقة بمنطقة الحوامدية، مما أسفر عن حملها سفاحا، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة، كما تعرفت المجنى عليها على المتهم ووجه والدها اتهاما له بالاعتداء عليها جنسيا.

كان قد تلقى العميد عصام فتحى، مأمور قسم الحوامدية، بلاغا من والد فتاة معاقة، بقيام عاطل باغتصابها واكتشافه أن ابنته حامل فى الشهر الرابع، بعد إصابتها بحالة إعياء شديدة.

وكشفت التحقيقات أن الفتاة عند مشاهدتها للعاطل كانت تصاب بحالة انهيار شديدة، وأن أسرتها اعتقدت أنه قام بمعاكستها، وبعد اكتشاف أسرتها واقعة الحمل تعرفت على المتهم عن طريق عرض صوره عليها، واعترفت أنه استدرجها لشراء حلوى وتناوب اغتصابها، وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، فأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.

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