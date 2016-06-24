ضبط 10 آلاف قرص مخدر وبائع متجول هارب من 4 أحكام بأسيوط

ألقى ضابط مباحث بالإدارة العامة للسياحة والآثار والمشرفين على الخدمات الداخلية بكنيسة السيدة العذراء بالدير المحرق التابعة لمركز القوصية فى محافظة أسيوط ، القبض على بائع متجول محكوم عليه هارب من 4 قضايا تبديد بقرية كمبوهة دائرة المركز.

كان اللواء عد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية ، يفيد تمكن ضابط مباحث بالإدارة العامة للسياحة والآثار والمشرف على الخدمات الداخلية بكنيسة السيدة العذراء بالدير المحرق دائرة مركز القوصية، من ضبط المحكوم علية "صابر. ف. ج"65 سنه بائع متجول ومقيم كوم بوها دائرة مركز ديروط.. فى 4 أحكام حبس جزئى وهم القضية جنح مركز ديروط لسنة 2012 حصر لسنة 2013 حضورى شهرين وكفالة 100 جنيه "تبديد" والقضية جنح مركز ديروط لسنة 2014 حصر لسنة 2014 حضورى أسبوع "تبديد" والقضية جنح مركز ديروط لسنة 2015 حصر لسنة 2015 غيابى سنة وكفالة 100 جنيه "تبديد" والقضية جنح مركز ديروط لسنة 2015 حصر لسنة 2015 غيابى شهرين، وكفالة 50 جنيه "تبديد، وتم تحرير المحضر اللازم وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما تم ضبط "م . ج . ع . " 32 سنه عاطل ومقيم بدرنكة دائرة مركز أسيوط وبحوزته 8600 قرص من العقاقير المخدرة بقصد الاتجار ، وضبط " و. م . ب " 67 سنه صاحب صيدلية كائنة بِعمارات الاوقاف دائرة قسم أول أسيوط وبحوزته 1909 عقاقير وأقراص مخدرة مختلفة الأنواع بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم للمتهمين، وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

القبض على صاحب صيدلية لبيعه أدوية مدرجة بجدول مخدرات بأسيوط