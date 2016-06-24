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إصابة سيدة فى انهيار جزء من عقار قديم غرب الإسكندرية

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إصابة سيدة فى انهيار جزء من عقار قديم غرب الإسكندرية إصابة سيدة فى انهيار جزء من عقار قديم غرب الإسكندرية
أصيبت ربة منزل، فى انهيار جزء من عقار قديم بمنطقة غيط العنب غرب الإسكندرية، تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب وتنبه على السكان بالإخلاء المؤقت دون المنقولات.

تلقى اللواء نادر جنيدى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من المقدم كريم محفوظ، رئيس مباحث قسم شرطة كرموز بسقوط جزء من سلم العقار رقم 9 شارع القرنفل منطقة غيط العنب – دائرة القسم .

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، و بالفحص تبين أن العقار مساحته 80 متر مربع تقريباً "بناء قديم – أسقف خشبية وحوائط حامله" مكون من خمسة طوابق متكرره بكل طابق شقة " مشغول بالسكان "وسقوط جزء من سلم بالطابق الثالث مما أدى لإصابة " تسيير .ر" - 32 سنة ربة منزل مقيمه بالعقار المشار إلية بكسر بالذراع الأيمن " تصادف نزولها ".

تم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب وتنبه على السكان بالإخلاء المؤقت دون المنقولات، و تم نقل المصابه لمستشفى الرئيسى الجامعى للعلاج، و تحرر المحضر إدارى قسم كرموز وجارى العرض على النيابة .


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