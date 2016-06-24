طحالب "السبيرولين "النباتية غنية بالبوتاسيوم والماغنسيوم والفيتامينات

أوضحت أحدث الدراسات العلمية الفرنسية أن السبيرولين هو نوع من الطحالب النباتية التى ظهرت على الكره الأرضية منذ 3 مليار سن وقد عرف بفوائده العديدة للصحة خاصة للأطفال والمرأة الحامل فهو غنى بالبروتينات والأوميجا والبيتا – كاروتين الذى ينشط كرات الدم الحمراء ويمد العضلات بالأكسجين كما أن لديه خواص مضادة للأكسدة ويخفض مستوى الكولسترول السيئ ويرفع من نسبة الكولسترول الجيد.

وأكدت أحدث الدراسات على احتوائه على 70% من البروتينات كما أنه مصدر هام للحديد والأحماض الدهنية غير المشبعة من أسرة أوميجا – 6 وهو يحتوى أيضا على الماغنسيوم والسيلينيوم والبوتاسيوم ويكافح سوء التغذية لدى الأطفال وينشط جهازهم المناعى وهو مفيد لمرضى الإيدز.

جدير بالذكر أن هذه الطحالب توجد فى الهند والمكسيك وتشاد ويفضل تناول جرام يوميا.

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