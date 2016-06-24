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نظام غذائى غنى بالمكسرات يحد من ضعف الوظائف الإدراكية والبدنية للنساء

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نظام غذائى غنى بالمكسرات يحد من ضعف الوظائف الإدراكية والبدنية للنساء نظام غذائى غنى بالمكسرات يحد من ضعف الوظائف الإدراكية والبدنية للنساء
أظهرت دراسة طبية أن الانتظام فى اتباع نظام غذائى صحى، بما فى ذلك بعض الأطعمة مثل عين الجمل والحبوب الكاملة، قد يقلل من خطر ضعف الوظائف البدنية فى جميع مراحل الشيخوخة لدى النساء.

وقالت الدراسة إن النساء اللاتى يتناولن ما بين 1 إلى 2 حصة من الجوز فى الأسبوع، بواقع ¼ كوب لكل وجبة، تمتعن بانخفاض ملحوظ فى خطر الإصابة بضعف فى الوظائف المادية والإدراكية.

يتميز الجوز بخواص غذائية صحية فريدة من نوعها من بين المكسرات، لكونها تتألف من دهون غير مشبعة بواقع 13 جراما لكل أونص، لتشمل حمض الفا لينوليك (ALA)، وأوميجا -3 والأحماض الدهنية ذات الأصل النباتى.

يعد الجوز الوحيد الذى يحتوى على كميات كبيرة من ALA مع 2,5 جرام لكل حصة أو نص واحدة.

- تناول عين الجمل يوميا يساعد فى الوقاية من سرطان القولون
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