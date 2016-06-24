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تخصيص 26 مليون جنيه لمعدات نظافة وشفط مياه الأمطار بدمياط

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تخصيص 26 مليون جنيه لمعدات نظافة وشفط مياه الأمطار بدمياط تخصيص 26 مليون جنيه لمعدات نظافة وشفط مياه الأمطار بدمياط
قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، إن المحافظة اشترت معدات للنظافة وتصريف مياه الأمطار للعام المالى 2016/2015 بإجمالى حوالى 26 مليون.

وأضاف عبد الحميد، فى بيان له اليوم، اننا قد حرصنا على تنويع معدات النظافة بإدخال تقنيات وآليات جديدة لاول مرة للعمل بالنظافة ولمواجهة الطوارئ من طلمبات لشفط مياه الأمطار وسيارات كيس القمامة لاول مرة بالإضافة إلى السيارات القلاب حمولة 20 طن والقلاب سعة 6 متر مكعب وسيارات الكسح واللوادر المفصلية قدرة 70 حصان، كما تشمل الخطة 500 صندوق قمامة.

وأكد محافظ دمياط، على الصيانة الدورية للمعدات وعدم الانتظار لحين حدوث الأعطال حتىيتم تحقيق أعلى معدلات استخدام وتعظيم القيمة المضافة لتواجد هذه المعدات بالمراكز والقرى والمدن.

كما اعلن المحافظ انه سيتم مرور لجان من المتابعة والتفتيش المالى والإدارى وكذا خدمة المواطنين وإدارة المركبات بديوان عام المحافظة للتفتيش على حالة هذه المعدات وبيان معدلات استخدامها، وتوزيعها بعدل بين الوحدات المحلية المختلفة التابعة للمراكز مؤكدا أنه سيتم عمل تقرير شهرى عن المعدات واستخدامها ومحاسبة كل من يثبت تقصيره فى الحفاظ عليها.

من ناحية أخرى وجه محافظ دمياط بأهمية متابعة شكوى احد مواطنى منطقة السيالة والتى يتضرر فيها من قيام صاحب قطعة ارض مجاورة بحفر خوازيق وصب أساسات خرسانية لاقامة برج سكنى بجوار منزله ومن حدوث شروخ وتلفيات بالمنزل ،وأصدر تعليمات عاجلة إلى رئيس مدينة دمياط للمعاينة والإفادة بتقرير وافى عن الواقعة ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط وكذلك التقرير الفنيالمقدم من كلية الهندسة جامعة المنصورة.

وكانت الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمياط قد قامت بمعاينة عقار الشاكى وتبين وجودبعض الشروخ فى المنور والشقة فى الدور الثانى العلوى لعقار المتضرر رغم أن العقار يبعد بفاصل عقارين عن عقار المشكو فى حقه.

وقامت اللجنة بالرد على مركز الشرطة بشأن معاينة حالة العقار وتم إيقاف أعمالالخوازيق والتنبيه على صاحب البرج وإلزامه بعمل خوازيق سند للعقارات المجاورة الأمر الذى تم بالفعل وقام بعمل خوازيق سند للعقارات المجاورة، وأحال المحافظ الموضوع للإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة لابداء الرأى ولمجلس مدينة دمياط لمتابعة التنفيذ.


>الوحدة المحلية بمركز دمياط تشن حملة لرفع القمامة وإنارة أعمدة الكهرباء
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