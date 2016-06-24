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«الري» تطرح 15 ألف قطعة أرض بالمحافظات للتداول

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«الري» تطرح 15 ألف قطعة أرض بالمحافظات للتداول «الري» تطرح 15 ألف قطعة أرض بالمحافظات للتداول

اجتماع وزير الري مع رؤساء شركات المياه

 

كتب – مراسل «ONA»

أعلن الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، تحويل أصول الأراضي المملوكة للشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها إلى أصول متداولة للاستفادة بها في أنشطتها والبالغة 15 ألفًا و650 قطعة أرض.

وأضاف عبد العاطي في بيانٍ له، الجمعة، أنَّ خطة عرض التداول من شأنها الاستفادة بها في دعم أنشطة تلك الشركات الحالية والمستقبلية وكذلك عرض الخطة المستقبلية للنهوض بالشركة القابضة والشركات التابعة لها.

وتابع:”  خلصت الجمعية العامة إلى مجموعة من القرارات أهمها الموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1650 متر مربع بمركز أبو تشت بنجع حمادي بمحافظة قنا والمملوكة للشركة المصرية للري والصرف، وقطعة أرض بمساحة 3850 متر مربع بمنطقة الأميرية بمحافظة القليوبية والمملوكة لشركة الكراكات المصرية، وقطعة أرض بمساحة 11800 متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة والمملوكة لشركة الري للأشغال العامة”.

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