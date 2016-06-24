رئيس الوزراء: تسخير كافة الطاقات للارتقاء بالصناعات الاستراتيجية

أكد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عقب تلقيه تقريراً من وزير قطاع الأعمال العام، اهتمام الدولة بالنهوض بقطاع الصناعة باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادى وتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى ضرورة تسخير كافة الطاقات للارتقاء بالصناعات الاستراتيجية من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية واستخدام أحدث التكنولوجيات لزيادة قدراتها الإنتاجية والمساهمة فى توفير العديد من فرص العمل.

وعرض الوزير خطة الوزارة لتطوير شركة الحديد والصلب، والعروض المبدئية التى تم تلقيها من جانب الشركات المتخصصة فى هذا المجال، وبحث بدائل تطوير خطوط الإنتاج الحالية أو شراء خطوط جديدة، وفقاً لدراسات الجدوى الخاصة بالتكلفة والعائد من وراء هذا التطوير.

كما تناول التقرير برنامج النهوض بصناعة الغزل والنسيج والجهود المبذولة لحل مشكلات تلك الصناعة بصفة عامة سواء من ناحية توفير الأقطان والغزول ومستلزمات الإنتاج المختلفة، والمضى فى خطة تحديث مصانع الغزل والنسيج التى يتم إجراؤها بواسطة مكتب استشارى عالمى ومن المتوقع الانتهاء منها فى نهاية العام، مع التركيز على أحد المصانع التى سيتم البدء فى تطويره أثناء العام الحالى، إلى جانب خطة تصريف المخزون الراكد وبحث استثمار الأصول غير المستغلة بما يحقق أفضل عائد للقطاع.

- رئيس الوزراء يصدر قرارًا باعتبار ضحايا الطائرة المنكوبة أمواتًا