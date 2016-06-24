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موسكو: مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لا تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة لروسيا

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موسكو: مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لا تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة لروسيا موسكو: مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي لا تشكل مخاطر كبيرة بالنسبة لروسيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

صرح نائب وزير المالية الروسي أليكسي مويسييف، اليوم الجمعة، بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن يسبب مخاطر كبيرة بالنسبة لروسيا، ولكنه سيؤدي إلى انخفاض شهية المستثمرين للمجازفة.

ونقلت وكالة أنباء “تاس” الروسية عن مويسييف، قوله إن “تأثير ذلك على الأسواق المالية سيكون واضحا على الفور”.
> وتابع “ليس من الواضح كيف سيتم تنفيذ نتيجة الاستفتاء كخروج فعلي”، مضيفا “بحسب علمي، ليس هنالك إجراء عملي لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي”.

وفي السياق ذاته، قال رئيس لجنة الشئون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي قسطنطين كوساتشيف إن مغادرة بريطانيا للاتحاد من شأنها التأثير على العلاقات الاقتصادية بين روسيا والاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

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