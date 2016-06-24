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بالفيديو.. شقيق أحد المحتجزين بليبيا يناشد الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذهم

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بالفيديو.. شقيق أحد المحتجزين بليبيا يناشد الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذهم بالفيديو.. شقيق أحد المحتجزين بليبيا يناشد الحكومة بسرعة التحرك لإنقاذهم
ناشد حسن جهلان شقيق أحد الشباب الـ7 المحتجزين بليبيا من أبناء مركز نجع حمادى شمال محافظة قنا بسرعة التحرك لإنقاذ شقيقه والشباب المحتجزين بليبيا منذ ما يقرب من 4 أشهر.

وقال جهلان إن شقيقه سافر بصحبة عدد من شباب بلدته للعمل بليبيا، وأن هذه ليست المرة الأولى التى يسافر فيها، وذلك بتاريخ 15 مارس الماضى، وأخر اتصال به كان فى 22 من نفس الشهر.

وأضاف جهلان أنه تقدم ببلاغ فى وزارة الخارجية، إلا أن المسئولين لم يقوموا بالرد علينا حتى الآن، مشيرا إلى أن المحتجزين مع شقيقه أشرف هم رمضان محمد إسماعيل وأحمد محمد عبده عسران ونبيل قناوى قليعى ومحمد عبد الفتاح بكرى من أبناء قرية البطحة التابعة لمركز نجع حمادى، ودكتور حمدى أحمد الراوى من مركز دشنا.


>بالصور.. تفاصيل احتجاز 7 مصريين أخرين فى ليبيا منذ 4 أشهر.. وسطاء ليبيون: المحتجز تابع للجيش الليبى.. ويرفض تسليمهم أو التواصل معهم.. أحد أهالى المحتجزين: الوسطاء قالولنا خلوا السلطات المصرية تتدخل
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مصر 365

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