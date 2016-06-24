جولة مفاجئة لوكيل وزارة الصحة بأسيوط لتفقد مستشفى البدارى المركزى

فاجأ الدكتور محمد حسين نوح، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، يرافقه قيادات المديرية مستشفى البدارى المركزى، بجولة مفاجئة، للمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن.

وتفقد "نوح" أوضاع المستشفى والمرضى بجميع الأقسام، ومنها الاستقبال والنساء والتوليد والمبتسرين وتطوير المبانى، وفى ختام جولته شدد وكيل الوزارة على حسن معاملة المرضى والمترددين على المستشفى والاهتمام بالنظافة العامة ونظافة الأجهزة وتطبيق منظومة مكافحة العدوى وتقديم خدمة صحية مميزة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، تكثيف حملات المتابعة والمرور المستمرة على الوحدات والمستشفيات الصحية، خاصة خلال شهر رمضان، واقتراب الأعياد والإجازات للتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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