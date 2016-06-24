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السيطرة على حريق بأسطح 7 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج

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السيطرة على حريق بأسطح 7 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج السيطرة على حريق بأسطح 7 منازل دون خسائر بشرية بسوهاج
تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة من السيطرة على حريق نشب بمنزل مراقب صحى وانتقل إلى أسطح 6 منازل أخرى مجاورة دون حدوث إصابات بشرية واإنحصرت التلفيات فـى احتراق كميات من البوص والعروق الخشبية وأفلاق النخيل.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة المنشأة يفيد بنشوب حريق بعدد من المنازل بسبب ماس كهربائى وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها المقدم أحمد شوقى زيدان مفتش مباحث المركز بنشوب حريق بناحية الدويرات دائرة المركز بسطح منزل ملك مراقب صحة، ويقيم بذات الناحية وامتد الحريق بفعل الرياح لأسطح عدة منازل مكونة من طابق واحد وطابقين ومشون عليها كميات من البوص ملك ولم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى احتراق كميات من البوص والعروق الخشبية وأفلاق النخيل، ويرجح أن يكون سبب الحريق "ماس كهربائى" بمنزل الأول.

وبسؤال مالكى المنازل أيدوا ما جاء بالفحص ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 3156 إدارى المركز لسنة 2016، وجارى العرض على النيابة العامة.


>السيطرة على حريق فى 8 منازل بسوهاج دون إصابات

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