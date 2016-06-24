ضبط 79 بائعا متجولا فى حملات تطهير موسعة بشوارع القاهرة

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق ( المرج ، المطرية ، مصر الجديدة ، مدينة نصر ، القاهرة الجديدة ، السيدة زينب ، الجمالية ، الأزبكية ، الحدائق ، شبرا ، بولاق أبوالعلا ، الساحل ، المعادى ، البساتين ، الخليفة ، مصر القديمة ، الجمالية ) .

وأسفرت الحملات عن تنفيذ ( 587 ) إزالة إدارية ، وتحرير ( 165 ) مخالفة إشغال طريق ، و( 86 ) مخالفة تلوث بيئة ، و ( 77 ) مخالفة إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص ، وضبط ( 79) بائع جائل، وتحرير ( 21 ) مخالفة عدم حمل شهادة صحية ، و( 7 ) مخالفة شروط الترخيص ، ورفع ( 13 ) عربة يد، و( 13 ) إعلانات بدون ترخيص ، و( 10 ) تروسيكل لبيع الفاكهة ، و( 2 ) فاترينة لبيع المأكولات ، وتنفيذ ( 10 ) غلق إدارى .

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