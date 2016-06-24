أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 79 بائعا متجولا فى حملات تطهير موسعة بشوارع القاهرة

Google+ Print
ضبط 79 بائعا متجولا فى حملات تطهير موسعة بشوارع القاهرة ضبط 79 بائعا متجولا فى حملات تطهير موسعة بشوارع القاهرة
استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الجمعة، حملاتها الأمنية الموسعة، التى شملت عددًا من مناطق العاصمة، لتحقيق الانضباط فى الشارع، وضبط كل ما يخل بالأمن العام، من خلال نشر الخدمات الأمنية والمرورية بكل شوارع العاصمة، وإعادة المظهر الحضارى لشوارعها، والعمل على تحقيق السيولة المرورية، ورفع كل المظاهر السلبية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المقاهى والمحال المخالفة التى تُدار بدون ترخيص.

واستهدفت الحملات التى قادها اللواء جمال سعيد نائب مدير أمن القاهرة حكمدار العاصمة، واللواء إبراهيم عوض مدير إدارة شرطة المرافق، بإشراف اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، مناطق ( المرج ، المطرية ، الجديدة ، مدينة نصر ، القاهرة الجديدة ، السيدة زينب ، الجمالية ، الأزبكية ، الحدائق ، شبرا ، بولاق أبوالعلا ، الساحل ، المعادى ، البساتين ، الخليفة ، مصر القديمة ، الجمالية ) .

وأسفرت الحملات عن تنفيذ ( 587 ) إزالة إدارية ، وتحرير ( 165 ) مخالفة إشغال طريق ، و( 86 ) مخالفة تلوث بيئة ، و ( 77 ) مخالفة إدارة محال عامة ومقاهى بدون ترخيص ، وضبط ( 79) بائع جائل، وتحرير ( 21 ) مخالفة عدم حمل شهادة صحية ، و( 7 ) مخالفة شروط الترخيص ، ورفع ( 13 ) عربة يد، و( 13 ) إعلانات بدون ترخيص ، و( 10 ) تروسيكل لبيع الفاكهة ، و( 2 ) فاترينة لبيع المأكولات ، وتنفيذ ( 10 ) غلق إدارى .


>شرطة المرافق تشن حملة لإزالة الإشغالات بالجيزة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر