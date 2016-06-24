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العثور على جثة شخص مقتولا بجروح فى الرأس بالحوامدية

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العثور على جثة شخص مقتولا بجروح فى الرأس بالحوامدية العثور على جثة شخص مقتولا بجروح فى الرأس بالحوامدية
تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض مقتل أحد الأشخاص والعثور على جثته بمنطقة الحوامدية، وحرر محضرا بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى العميد عبد الوهاب شعراوى رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزه بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالحوامدية، فانتقل الرائد محمد عوض رئيس مباحث الحوامدية إلى محل الواقعة وعثر على جثة المجنى عليه مصابا بجروح بالرأس نتيجة الاعتداء عليه بآلة حادة، وحرر محضرا بالواقعة وأخطر اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كما انتقلت النيابة لمناظرة الجثة والتحقيق.


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