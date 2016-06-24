أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أستاذ سموم بـ«طب القاهرة»: 10% من المصريين مدمنين للمخدرات

Google+ Print
أستاذ سموم بـ«طب القاهرة»: 10% من المصريين مدمنين للمخدرات أستاذ سموم بـ«طب القاهرة»: 10% من المصريين مدمنين للمخدرات

أستاذ علاج السموم والإدمان بطب القاهرة – الدكتور نبيل عبد المقصود

قال أستاذ علاج السموم والإدمان بطب القاهرة، الدكتور نبيل عبد المقصود، إن أعداد متعاطي المخدرات حول العالم وصلت إلى  29 بنسبة 5%، لافتا إلى أن النسبة فى تزيد لـ 10%.

وأضاف عبد المقصود خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن زيادة نسبة الإدمان لدى الإناث بشكل ملحوط مع انخفاض الفئات العمرية من المتعاطين والظهور للسطح من خلال طلب العلاج، مشيرا إلى 25% من مدمنيالهيروين يتقدمون للعلاج.

وأوضح عبد المقصود أن المجمتعات الأكثر تفتحا أفسحت المجال لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى ان المجتمع المصري لا يتقبل المتعاطين عموما وتزيد نسبة الرفض مع الإناث.

وتابع عبد المقصود ان علامات التعاطي التى تظهر على المدمنيين تبدأ بتغير فى التصرفات مع الكذب بشكل محترف ونقص الوزن وزيادة معدلات تخدينه وشربه للشاي، محذرا الأسر من إهمال ابناءهم وعدم التعرف على اماكن تجمعاتهم والتغيرات التى تظهر فى تصرفاتهم خاصة متعلقات غير تقليدية تستخدم فى تعاطي المادة المخدرة.

وأشار عبد المقصود ان الترامادول مادة مخدرة تعد الاكثر رواجا فى مصر، مؤكدا أن الترامادول المستورد من الصين بحتوى على مواد تسبب الصرع والتشجنجات التي شكل خطورة على سائر الجسد ويصعب علاجها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

مدير «آبل» يعزي مصر في تفجيري طنطا والإسكندرية

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر

غدا.. تشييع جنازة «نجوى النجار» أول شهيدة شرطة في تاريخ مصر