أستاذ سموم بـ«طب القاهرة»: 10% من المصريين مدمنين للمخدرات

قال أستاذ علاج السموم والإدمان بطب القاهرة، الدكتور نبيل عبد المقصود، إن أعداد متعاطي المخدرات حول العالم وصلت إلى 29 بنسبة 5%، لافتا إلى أن النسبة فى مصر تزيد لـ 10%.

وأضاف عبد المقصود خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامية هبه الغمراوي، أن زيادة نسبة الإدمان لدى الإناث بشكل ملحوط مع انخفاض الفئات العمرية من المتعاطين والظهور للسطح من خلال طلب العلاج، مشيرا إلى 25% من مدمنيالهيروين يتقدمون للعلاج.

وأوضح عبد المقصود أن المجمتعات الأكثر تفتحا أفسحت المجال لتعاطي المخدرات، مشيرا إلى ان المجتمع المصري لا يتقبل المتعاطين عموما وتزيد نسبة الرفض مع الإناث.

وتابع عبد المقصود ان علامات التعاطي التى تظهر على المدمنيين تبدأ بتغير فى التصرفات مع الكذب بشكل محترف ونقص الوزن وزيادة معدلات تخدينه وشربه للشاي، محذرا الأسر من إهمال ابناءهم وعدم التعرف على اماكن تجمعاتهم والتغيرات التى تظهر فى تصرفاتهم خاصة متعلقات غير تقليدية تستخدم فى تعاطي المادة المخدرة.

وأشار عبد المقصود ان الترامادول مادة مخدرة تعد الاكثر رواجا فى مصر، مؤكدا أن الترامادول المستورد من الصين بحتوى على مواد تسبب الصرع والتشجنجات التي شكل خطورة على سائر الجسد ويصعب علاجها.