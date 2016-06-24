رئيس اتحاد الكاراتية: إدراج المنتخب المصري في أوليمبياد 2020

مراسل – «ONA»:

قال اللواء دكتور أيمن عبد الحميد فرغلى، رئيس الاتحاد المصرى للكاراتية، إنَّه جاري السعى من أجل إدراج لعبة الكاراتيه فى الدورة الأوليمبية القادمة، مشيرًا إلى إمكانية فوز مصر بعدد كبير من الميداليات الذهبية.

وأعلن خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء ولقائه برئيس وأعضاء منطقة الكاراتية والاتحادات بالمحافظة، أنَّ وفد مصر سيشارك فى اجتماعات ريودى جانيرو بالبرازيل فى أغسطس المقبل للاتفاق على إدراج 5 لعبات جديدة إلى دورة الألعاب الأوليمبية وفى مقدمتها الكاراتية التى حققت فيها مصر مستويات عالمية كبيرة.

كما وافق على استضافة منتخب مصر على أرض سيناء للتدريب فى مدينة الشباب الدولية بالعريش .. الى جانب تنظيم البطولة القادمة فى الكارتية على أرض العريش مثلما حدث فى شرم الشيخ بجنوب سيناء .

وأكد أن زيارته الى منطقة الكاراتية بشمال سيناء تأتى فى اطار تشجيع المنطقة والهيئات الرياضية وشد أزر جميع لاعبى سيناء .. خاصة بعد تحقيق جهود كبيرة ومشاركتهم بفاعلية فى البطولة الدولية بشرم الشيخ وتحقيق انجازات كبيرة توازى النتائج العالمية التى حققتها مصر فى بطولات الكارتية على مستوى العالم .

وأعلن أن شمال سيناء أعطت الكثير للعبة الكارتية وخاصة فى البطولات الدولية ، وأن مصر تحتاج الى سيناء كجزء عزيز وغالى من أرض مصر وللمشاركة فى البطولات الدولية .. وأنه قام بهذه الزيارة لدعم سيناء وشد أزر المنطقة وجميع اللاعبين ، وتشجيعهم على تحقيق مزيد من البطولات .

وأشار الى أن مصر من خلال البطولة الدولية السابقة فى شرم الشيخ أصبحت رقم 1 فى العالم ، وأعطت المثل والقدوة للعالم وأثبتت أن مصر يمكنها تحقيق مراكز أولى فى البطولات الدولية .

وناشد رئيس وأعضاء منطقة الكاراتية فى شمال سيناء ورؤساء الهيئات الرياضية واللاعبين بأن يكونوا على قلب رجل واحد من أجل النهوض بمستوى اللعبة وتحقيق بطولات عالمية باسم مصر .

وأضاف أنه سبق الموافقة على توفير المدربين الدوليين داخل مناطق الكاراتية فى محافظات سيناء والصعيد بهدف النهوض باللعبة وتشجيع الشباب من اللاعبين على تحقيق آداء عالمى فى البطولات .. الى جانب تعميق ودعم الانتماء الوطنى لدى الشباب ، وأنه سبق زيارة المنطقة وحضور دورة صقل المتدربين فى مجال الكاراتية وتكريم المتميزين بشمال سيناء فى شهر مايو الماضى .

كما وافق رئيس الاتحاد على تلبية كافة احتياجات منطقة شمال سيناء للكاراتية والهيئات الرياضية من أجل النهوض بالعبة وتحقيق نتائج طيبة محليا واقليميا ودوليا .

واستعرض عبد الله قنديل بدوى رئيس منطقة شمال سيناء للكاراتية الانجازات التى حققتها المنطقة فى البطولات المحلية والقومية والدولية بفضل جهود اللاعبين وحرصهم على رفع اسم مصر وسيناء عاليا .. كما استعرض الكابتن كمال جامل سويلم المدير التنفيذى للمنطقة المشاركة فى البطولات الدولية وتحقيق مراكز متقدمة، مشيرا إلى وجود 13 هيئة رياضية تتنافس فى البطولات

رافق الدكتور أيمن عبد الحميد رئيس الاتحاد فى الزيارة الكابتن محمد طلعت المدير التنفيذى السابق لمشروع الريادة فى الكاراتية ، وكان فى استقبالهما المحاسب عبد الله قنديل بدوى رئيس منطقة شمال سيناء للكاراتية ، اللواء محمود الزملوط نائب رئيس المنطقة والكابتن كمال جامل سويلم المدير التنفيذى للمنطقة .. الى جانب رحمى بكير عضو مجلس النواب وعطية محمد سليمان عضو مجلس الشورى السابق واللواء محمود مطر وحمودة الوزير مدير نادى العريش الرياضى ومدحت الشوربجى مدير مركز شباب 6 أكتوبر بالعريش الفائزين بالمراكز الأولى فى بطولات الكاراتية المحلية ومدير نادى النصر الرياضى بالعريش والاذاعى لطيف الشوربجى وعدد من رؤساء الهيئات الرياضية والمدربين واللاعبين.

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