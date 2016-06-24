محافظ بنك إنجلترا يحذر من تقلبات اقتصادية في أعقاب الخروج من أوروبا

حذر محافظ بنك انجلترا، مارك كارني، صباح اليوم الجمعة، من أن الجميع يجب أن يتوقع حدوث بعض التقلبات الاقتصادية في السوق في أعقاب التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وفي كلمة بعد إعلان رئيس الوزراء ديفيد كاميرون استقالته من منصبه في شهر أكتوبر القادم، قال كارني إنه ستكون هناك فترة من عدم اليقين والتكيف، مؤكدا على أن البنك “مستعد بشكل جيد”.

وأضاف كارني إن المملكة المتحدة ستستغرق وقتا لإقامة علاقات جديدة مع أوروبا وبقية العالم، مشيرا إلى أنه يمكن توقع تقلبات اقتصادية خلال تلك الفترة، ومؤكدا أنه سيبقى على اتصال وثيق بوزير الخزانة جورج أوزبورن ، و أوضح أن بنك انجلترا لن يتردد في تنفيذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على استقرار السوق.

كان عمدة لندن، صادق خان، قد طالب المستثمرين ورجال الأعمال في وقت سابق صباح اليوم بالهدوء وعدم الذعر في أعقاب تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي.

> وطبقا للنتائج النهائية بعد انتهاء فرز 382 مركز اقتراع في شتى أنحاء البلاد، فقد صوت نحو 17 مليونا و 410 آلاف و 742 ناخبا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، مقابل 16 مليونا و141 ألفا و 241 ناخبًا صوتوا للبقاء.

أ ش أ