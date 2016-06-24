تحليل في الجول – طارق مصطفى يتحدث عن 3 مميزات للزمالك.. وقوة المصري وغياب مؤثر

"هي مباراة الفرصة الأخيرة للزمالك أمام المصري الذي يعيش أقوى فتراته مع حسام حسن أفضل مدير فني هذا الموسم" هكذا تحدث طارق مصطفى مدرب الفريق الأبيض السابق.

ويواجه الزمالك منافسه المصري يوم الجمعة في إطار الجولة 32 من الدوري المصري بملعب الإسكندرية.

ويبتعد الزمالك عن الأهلي متصدر الدوري بخمس نقاط ويحتاج للفوز مع المصري مع تعثر غريمه التقليدي لمطاردة غريمه التقليدي من أجل الحفاظ على لقبه الذي حققه الموسم الماضي.

وتحدث طارق مصطفى لـFilGoal.com قائلا:"إذا خاض الزمالك المباراة بنفس الرغبة في الانتصار مثل لقاء إنيمبا السابق فسوف يحقق نتيجة إيجابية".

وواصل متحدثا عن ثلاث مميزات للزمالك قائلا:"الفريق أصبح متطورا للغاية مع مدربه محمد حلمي والنتائج الجيدة أعطت الثقة للاعبين والجهاز الفني، فأمر رائع أن الفريق لم يهزم معه حتى الآن".

وأضاف"كما أن عودة محمد إبراهيم وباسم مرسي لمستواهم المعهود جعل الزمالك أقوى".

وأردف"بالإضافة للجماعية التي يتحلى بها الزمالك فعندما يقوم اللاعبون باللعب الجماعي لا يستطيع أحد إيقافهم".

أما عن أبرز نقاط ضعف الزمالك أجاب طارق مصطفى"حال الاعتماد على الأداء الفردي لذلك من المهم الاعتماد دائما على اللعب الجماعي، كما أن غياب أيمن حفني سيكون مؤثرا فهو ورقة رابحة للغاية".

وبسؤاله عن أفضل لاعبي الزمالك حاليا رد"محمد إبراهيم وطارق حامد".

أما عن المصري فعلق"سيتأثر الفريق بغياب مهاجمه أحمد رؤوف فهو هداف بالفطرة ويبذل مجهود كبير في المباراة ما يجعله يجهد أي خط دفاع".

وأتم"لكن حسام حسن يعرف كيف يواجه الفرق الكبرى وأن يبادر هو بالهجوم من أجل تسجيل هدف مبكر لإرباك حسابات منافسيه".