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ليكيب: بلان فسخ عقده مع باريس سان جيرمان

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ليكيب: بلان فسخ عقده مع باريس سان جيرمان ليكيب: بلان فسخ عقده مع باريس سان جيرمان

(إفي): فسخ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم عقده مع مديره الفني لوران بلان الممتد لموسمين إضافيين وهو ما يفتح الباب أمام وصول الإسباني أوناي إيمري لقيادة الفريق، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقالت الجريدة أن بلان، الذي يتولي قيادة باريس سان جيرمان منذ 2013، سيحصل على 22 مليون يورو مقابل فسخ عقده مع النادي الباريسي.

وكان بلان مدد تعاقده مع باريس سان جيرمان في شهر فبراير الماضي لموسمين وتمكن في منتصف الموسم من الحفاظ على لقب الدوري والفوز بكأس فرنسا.

على الرغم من هذا لم يتمكن بي إس جي من عبور ربع نهائي دوري الأبطال حيث خرج على يد مانشستر سيتي الإنجليزي.

ووفقا للتقارير الصحفية فإن المرشح الأبرز لخلافة بلان هو مدرب إشبيلية أوناي إيمري، الذي في حال رحيله بالفعل سيكون الأرجنتيني خورخي سامباولي المدير الفني السابق للمنتخب التشيلي.

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