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مصادر: بدء تسليم 5 آلاف وحدة سكنية بمشروع دار مصر الشهر المقبل

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مصادر: بدء تسليم 5 آلاف وحدة سكنية بمشروع دار مصر الشهر المقبل مصادر: بدء تسليم 5 آلاف وحدة سكنية بمشروع دار مصر الشهر المقبل
أكدت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تستعد لتسليم أول 5 آلاف وحدة سكنية فى المرحلة الأولى لمشروع دار ، اعتبارا من الشهر المقبل، وذلك قبل الموعد المحدد بثلاثة أشهر.

وأشارت المصادر، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن المدن التى ستشهد تسليم أول 5 آلاف وحدة فى مقدمتها مدينة العبور ودمياط الجديدة.

وكانت المرحلة الأولى لمشروع الإسكان المتوسط تضمنت طرح 30 ألف وحدة سكنية 8 مدن جديدة وهى "القاهرة الجديدة، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، ومدينة الشروق، ومدينة العبور، ومدينة العاشر من رمضان، وبدر والسادات".


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