وزير الزراعة : هولندا تدرس التعاون فى إنشاء 100 ألف صوبة زراعية

بحث الدكتورعصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الاراضى،خلال لقائة بمقر الوزارة ،مع يوست جيجير المستشار الزراعى لجمهورية هولندا بالقاهرة، والوفد المرافق له، سبل التعاون الزراعى المشترك بين البلدين، فى مجالات التصنيع الزراعى، وتبادل الخبرات بين الجانبين من خلال المراكز البحثية الزراعية.

وقال وزير الزراعة ، فى بيان له اليوم الجمعة،أن الجانب الهولندى أبدى خلال اللقاء إمكانية دراسة التعاون بين البلدين فى مجال إنشاء 100 الف صوبة زراعية، وكذا إمكانية التعاون فى مجال الإنتاج الحيوانى، وتصنيع الألبان ومشتقاتها.

وأكد فايد ، أن وزارة الزراعة فى مصر انتهت بالفعل، من إعداد دراسة متكاملة للمشروع القومى لإنشاء 100 ألف صوبة زراعية، للإنتاج المتكامل للحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، حيث يستهدف إنشاء مجتمعات زراعية تنموية متكاملة، فضلاً عن سيادة مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الطازجة محلياً، خالية من الملوثات، وتوفير زهور القطف بالأسواق بكميات تسمح بزيادة تداولها، فضلاً عن تعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، وإتاحة فرص عمل جديدة بمناطق الاستصلاح المستهدفة.