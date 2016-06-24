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وفاة ملكة جمال سابقة بعد صراع مع السرطان

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الجمعة 24-06-2016 13:51

تغلب السرطان على ملكة جمال نيكاراغوا، يومارا لوبيز Yumara Lopez ، ففارقت الحياة عن عمرٍ ناهز الـ 22 عاماً.
يومارا، التي مثّلت بلدها نيكاراغوا في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2014 في لندن، شُخّصت بسرطان الدماغ قبل أشهرٍ قليلة من المسابقة وتوفيّت اليوم بعد عامين على المرض داخل أحد المستشفيات في بلدها.
وكانت يومارا انتُخبت لتمثل بلدها في مسابقة ملكة جمال العالم بعد أن تنحّت الفائزة عن لقبها، ورغم مرضها ومعاناتها سافرت إلى لندن وشاركت في الحفل ونافست ملكات من 121 دولة.

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سيدتي