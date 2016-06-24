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مراد علم دار ضيف الرئيس التركي أردوغان في حفل إفطاره السنوي

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الخميس 23-06-2016 19:35

أقام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حفل إفطار رمضاني كبير اعتاد إقامته سنوياً في شهر رمضان المبارك، حضره عدد كبير من رجال السياسة والأدب والفن والرياضة الذين قوبلوا بحفاوة بالغة من الرئيس التركي أردوغان معبراً لهم عن فخره بإنجازاتهم المبدعة للوطن.
وكان من أبرز المدعوين النجم التركي نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار بطل (وادي الذئاب ) وزوجته المقرب جداً من الرئيس التركي منذ كان رئيساً للوزراء والذي جلس على طاولة الرئيس التركي طوال حفل الإفطار،والنجمة الألمانية الأصل التركية الجنسية ويلما إيليس وزوجها كرم غوش وتوأميها : ميلاد وميلودي اللذين لاعبهما الرئيس التركي رجب أردوغان وزوجته.

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