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الكويت تطلب تعويض مليار دولار من اللجنة الأوليمبية الدولية

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الكويت تطلب تعويض مليار دولار من اللجنة الأوليمبية الدولية الكويت تطلب تعويض مليار دولار من اللجنة الأوليمبية الدولية

(إفي): أعلنت حكومة الكويت اليوم أنها ستتقدم بدعوى أمام المحاكم السويسرية ضد اللجنة الأوليمبية الدولية تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية.

وقال وزير الإعلام والدولة الكويتي لشؤون الشباب، الشيخ سلمان حمود الصباح أن الدعوى تم رفعها اعتراضا على المعاملة التى تتلقاها الكويت من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية التي قررت تعليق المشاركات الكويتية دون فتح تحقيق في هذا الشأن.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (كونا) عن حمود الصباح أن بلاده تسعى لرفع الايقاف، وشدد على تعاون بلاده مع المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الكويت أرسلت وفدا إلى سويسرا لإظهار حقيقة أن مؤسسات دولة الكويت لا تتدخل في الشأن الرياضي، وهي التهمة التي توجهها اللجنة الأولمبية الدولية إلى الكويت.

كانت اللجنة الأوليمبية الدولية قد علقت نشاط اللجنة الأوليمبية الكويتية في شهر أكتوبر الماضي، ليس عقابا ولكن كحماية ضد تدخل الكويتية في عمل اللجنة.

وكانت الفيفا قد صدقت على قرار إيقاف اتحاد كرة القدم الكويتي في 13 مايوالماضي بسبب التدخل الحكومي.

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فيديو اليوم السابع

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