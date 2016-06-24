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أرتورو فيدال: نتمنى تكرار نهائي العام الماضي أمام الأرجنتين

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أرتورو فيدال: نتمنى تكرار نهائي العام الماضي أمام الأرجنتين أرتورو فيدال: نتمنى تكرار نهائي العام الماضي أمام الأرجنتين

(إفي): أعرب لاعب منتخب تشيلي أرتورو فيدال عن أمله في تكرار ما حدث في نهائي كوبا أمريكا 2015 الذي فازت به "لا روخا" على الأرجنتين وتوجت باللقب للمرة الأولى في تاريخها.

واعتبر فيدال أن تشيلي لديها فرص للفوز بنهائي كوبا أمريكا المئوية، مشيرا إلى أن أهم ما حدث في مباراة فريقه أمام كولومبيا فجر اليوم الخميس هو تأهل "لا روخا" لنهائي البطولة القارية.

وقال لاعب بايرن ميونيخ الألماني بعد المباراة التي فازت بها تشيلي على كولومبيا بهدفين دون رد وتأهلت لنهائي البطولة "كانت مباراة صعبة..لكن الأهم هو أننا تمكنا من تحقيق الفوز".

وأكد فيدال الذي حرم من المشاركة في مباراة اليوم بسبب العقوبة، أن "المعاناة" التي يشعر بها اللاعب وهو يتابع المباراة من مقعد البدلاء "لا تصدق"، لكنه أكد على ثقته في زملائه.

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