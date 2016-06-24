التموين: طرح كعك وبسكويت العيد بالمجمعات بتخفيض 30% عن الأسواق

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليم الجمعة، في طرح كميات كبيرة من الكعك والبسكويت في كافة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة وكافة المنافذ التابعة للوزارة بأسعار مخفضة بنسبة 30%عن الاسواق بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أنه سيتم طرح كميات كبيرة من الدقيق الفاخر والسلع الغذائية في فروع المجمعات الاستهلاكية لتوفير كافة إحتياجات المواطنين، وخاصة من اللحوم والدواجن المجمدة المحلية والاسماك بكافة أنواعها والرنجة المدخنة بجميع أنواعها والسكر والارز والزيوت والمكرونة والبيضوغيرها من السلع بأسعار مخفضة

وقال الدكتور هشام فوزي القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري، إن الكميات التي تم طرحها من الكعك والبسكويت من أجود الأنواع وتتضمن كيلو بسكويت نشادر بسعر 33 جنيه وكيلو كعك سادة 44 جنيه وكيلو كعك بالملبن 46 جنيه وكيلو كعك بالمكسرات 55 جنيه وكيلو غريبه ساده بسعر 44 جنيه وكيلو غريبه باللوز 49 جنيه ونصف وكيلو بيتي فور سادة بسعر 40 جنيه و70 قرش وكيلو بيتي فور بالمكسرات بسعر 52 جنيه و80 قرش.

وأضاف فوزي، أنه تم طرح أيضا عبوات حجم 2 كيلو مشكل من 4 أصناف وهي الكعك والغريبة والبيتي فور والبسكويت بسعر مخفض وهو 80 جنيه و85 قرش، وعبوة زنة 4 كيلو ونصف 4 أصناف مشكل بالمكسرات بسعر 227 جنيه، مشيرا إلى أنه يمكن تشكيل عبوة خاصة من أي أصناف طبقا لرغبة المواطن وبأسعار مخفضة.