الرئيس الفرنسي يعقد اجتماعا وزاريًا طارئًا عقب الاستفتاء البريطاني

عقد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند، اليوم الجمعة، اجتماعا وزاريا طارئًا حول أوروبا صباح اليوم بقصر الإليزيه في أعقاب الاستفتاء البريطاني.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان اليوم، إن الرئيس أولاند سيدلي بتصريح عقب الاجتماع حيث من المنتظر أن يشير إلى الخطوات التي تقترحها بلاده في ضوء الاستفتاء الذي أسفر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وكان وزير خارجية فرنسا جون مارك ايرولت قد أكد صباح اليوم على تويتر أن خروج بريطانيا يجب أن يفضي إلى رد فعل من الاتحاد الاوروبي من اجل استعادة ستعادة ثقة الشعوب الأوروبية.

وكانت نتائج الاستفتاء على عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، قد أظهرت فوز معسكر الخروج, بنسبة 51.9 %.

وقال زعيم حزب الاستقلال المناهض لأوروبا إنه “بدأ يحلم ببريطانيا مستقلة”.

أ.ش.أ