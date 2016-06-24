أخبار السعودية.. ولى ولى العهد يزور باريس الأسبوع المقبل

أعلنت سفارة فرنسا فى الرياض، أن ولى ولى عهد السعودية الامير محمد بن سلمان سيقوم بزيارة رسمية الى باريس يومى 27 و 28 يونيو، تتمحور حول العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية.

وسيلتقى الامير البالغ من العمر 30 عاما الاثنين الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند ويراس مشاركة الثلاثاء الاجتماع الثالث للجنة المشتركة الفرنسية السعودية مع وزير الخارجية جان مارك ايرولت، وهدف اللجنة ترسيخ العلاقات بين البلدين فى مجالات الدفاع والطاقة والصحة والزراعة والسياحة.

وزيارة العمل هى الثانية التى يقوم بها الامير الى فرنسا من اجل تاكيد "تميّز الشراكة الفرنسية السعودية الاستراتيجية الشاملة وتعميقها".