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300 فلسطينى يغادرون غزة للصلاة فى الأقصى

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300 فلسطينى يغادرون غزة للصلاة فى الأقصى 300 فلسطينى يغادرون غزة للصلاة فى الأقصى
توجه قرابة 300 فلسطينى من سكان قطاع غزة صباح اليوم الجمعة إلى القدس، لأداء الصلاة فى المسجد الأقصى المبارك عبر معبر بيت حانون "ايرز" شمال القطاع.

وقالت مصادر فى الارتباط الفلسطينى إن 300 مواطن من سكان غزة تفوق أعمارهم الخمسين عامًا غادروا إلى القدس للصلاة فى المسجد الأقصى.

وأضافت أن 200 من المصلين خرجوا بتنسيق من هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية و100 آخرين خرجوا بتنسيق من قبل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" وأنهم سيؤدون صلاة الجمعة فى المسجد الأقصى، ثم يعودون إلى قطاع غزة مساء اليوم.

وفى سياق متصل، شددت سلطات الاحتلال قيودها على دخول المصلين من الضفة الغربية إلى القدس لأداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان فى المسجد الاقصى، ونشرت شرطة الاحتلال الألاف من عناصرها وما يسمى بـ"حرس الحدود" فى أحياء البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى.

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