آراء القراء حول مسلسل "بائعة النخي" في رأيك بالـ show: حياة الفهد سيدة الشاشة بلا منازع.. ولكن!

مسلسل "بائعة النخي" هو العمل الذي قيّمه القراء، في زواية رأيك بالـ show التي تتناول في محطة يومية أهم مسلسلات رمضان 2016، فاتحة المجال أمام القراء، لكي ينتقدوها، سلباً وإيجاباً.

إشادة كبيرة، حملتها تعليقات القراء بالفنانة الكبيرة حياة الفهد، ولكن تخللتها بعض التعليقات السلبية حول مسلسلها الرمضاني "بائعة النخي". فالكل اعتبر أن حياة الفهد هي سيدة الشاشة من دون منازع، لكن هناك من رأى أن ما قدمته في رمضان 2016 لا يرتقي بمستواه إلى مستوى الأعمال المهمة التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية الطويلة، بينما اعتبر آخرون أن المسلسل رائع، بل هو أجمل وأفضل مما تعرضه الشاشات في الموسم الرمضاني الحالي.

مسلسل "بائعة النخي" من بطولة حياة الفهد ومريم الصالح، ومجموعة من النجوم الشباب من بينهم صلاح الملا وعلي جمعة وهند البلوشي وعبدالمحسن القفاص وغدير السبتي، ومن كتابة وإخراج شعلان الدباس.

ما هي تعليقات القراء على مسلسل "بائعة النخي"؟

-الشيخة لالة ربيعة من سويسرا وجدت أن مسلسل "بائعة النخي" ليس بمستوى أعمال حياة الفهد السابقة، ولكنها تتابع العمل لأنه تحب حياة الفهد، وقالت"طبعاً أنا أتابع مسلسل بائعة النخي للكبيرة حياة الفهد، مع أنه لا يرتقي إلى مستوى أعمالها السابقة، لأن أحداثه تسير بوتيرة بطيئة جدا ويفقد عنصر الإبهار الذي عودتنا عليه الاستاذة حياة الفهد في أعمالها". وأضافت" العمل ثراتي، والأعمال الترائية لا تملك عنصر الإبهار بحكم مواقع التصوير البسيطة، إلى ذلك فإننا وصلنا إلى منتصف العمل ولم نفهم جيدا القصة العجيبة لبطلة العمل، وحتى بيعها للنخي الذي أسمت العمل به جاء متأخراً جداً. ولكن ثقتي بإبداع حياة الفهد يجعلني أتابع العمل إلى نهايته، على أمل أن تعود سيدة الشاشة الخليجية بعمل آخر أقوى من الذي نشاهده هذه السنة".

-نور الجدعاني، من جدة- المملكة العربية السعودية، عبّرت عن إعجابها بمسلسل "بائعة النخي"، الذي جمع حياة الفهد ومريم الصالح في عمل واحد، من بعد طول غياب عن الأعمال التراثية، وقالت "تعود حياة الفهد إلى الكتابة وإلى اللون التراثي بعد غياب طويل مع رفيقة دربها مريم الصالح فعلاً تمثيلكما رائع. الله يعطيكم الف عافية".

-محمد الجدعاني، رأى ان مسلسل "بائعة النخي" هو الأفضل في رمضان ،2016 وأوضح " فعلاً هو أحلى مسلسل في رمضان. الله يعطيك الف عافية سيدة الشاشة. أنتِ إسم على مسمى، ونحن نحبك كثيراً ونحب تمثيلك".

-فاطمة مرتضى، عبرت عن إعجابها بمسلسل "بائعة النخي"، وأضافت "عمل جميل جداً".

-لبوة أكدت على إعجابها بمسلسل "بائعة النخي" وأوضحت "هو مسلسل ممتاز وأكثر من رائع".

- ايلاف أشادت بمسلسل "بائعة النخي" وقالت"هو مسلسل جميل ورائع جداً".

-x barosha سألت عن الموعد والقناة التي تعرض مسسلسل " بائعة النخي".

- لميس عباس، وصفت أعمال حياة الفهد بالرائعة ولكنها سألت عن المحطة التي تعرض مسلسل "بائعة النخي".

- نوف جمعة أكدت على محبتها الكبيرة للفنانة حياة الفهد ولكنها أشارت إلى أنها المرة الأولى التي تسمع بمسلسل "بائعة النخي"، وسألت عن المحطة التي تعرضه.

-مهان، أشادت بالممثلة حياة الفهد ووصفتها بالفنانة الرائعة.

- صابرين حسن أكدت أن حياة الفهد فنانة رائعة وصاحبة شخصية قوية جداً.

-ناديا الحنانو أشارت إلى أن مسلسل "بائعة النخي" عمل رائع جداً.

-سماء العلي، أشادت بمسلسل "بائعة النخي"، وبكل الأعمال الفنية التي تقدمها حياة الفهد، وقالت "معبودة الجماهير حياة الفهد . كل شيء منها جميل".

استعرضنا أبرز التعليقات والآراء حول مسلسل "بياعة النخي".شكراً لكل متابعي فقرة رأيك بالـshow

على مشاركتنا الآراء.وترقبوا غداً الآراء حول مسلسل "الخانكة".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي