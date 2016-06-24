مشروب طبيعى للتخلص من الانتفاخ خلال 60 ثانية

كثير من الأشخاص يعانون من الانتفاخ والامتلاء فور الإفطار مباشرة لأنهم يتناولون كمية كبيرة من الطعام بعد وقت صيام طويل يتعدى 15 ساعة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن وصفة مدهشة يمكن أن تحل مشكلة الانتفاخ فى 60 ثانية فقط.
>أثناء تناول الإفطار.. أخطاء تضر بجهازك الهضمى وتسبب حرقان المعدة
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وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health Food Star”، عن وصفة مدهشة يمكن أن تحل مشكلة الانتفاخ فى 60 ثانية فقط.
>المكونات
>• 2 لتر من الماء
>• 12 ورقة نعناع صغيرة
>• 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل (المبشور الطازج)
>• ثمرة من الليمون متوسطة الحجم ومقطعة إلى شرائح رقيقة.
>• ثمرة خيار متوسطة الحجم، مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.
>طريقة التجهيز:
>تخلط جميع هذه المكونات معًا يتم شرب 2 كوب بعد الإفطار مباشرة مع التأكد من شرب 8-10 أكواب يوميا.
>الفوائد
>هذا الخليط سوف يساعد فى تعزيز عملية الهضم، ويساعد فى منع الشهية والانتفاخ، ومكافحة الإمساك.
>أثناء تناول الإفطار.. أخطاء تضر بجهازك الهضمى وتسبب حرقان المعدة
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