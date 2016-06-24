الشهر المقبل.. أول تجربة على الإنسان لدواء واعد يؤخر الشيخوخة

قالت صحيفة "the-japan-news" اليابانية إنه سيتم بدء أول تجربة إكلينيكية خلال شهر يوليو المقبل على 10 أشخاص لاختبار فاعلية وآمان دواء واعد جديد يؤخر الشيخوخة، ومن المنتظر يشرف على هذه الأبحاث فريق من علماء جامعة كيو اليابانية بالاشتراك مع باحثى جامعة واشنطن الأمريكية.

وذكرت الصحيفة أن الدواء الجديد يسمى "مونونوكليوتيد نيكوتيناميد"، ويرمز له بالاختصار "NMN"، وأثبت العقار فاعلية كبيرة خلال التجارب التى أجريت على الفئران فى تأخير الأعراض المصاحبة لتقدم العمر، حيث يعمل على تنشيط جين "sirtuin" المعروف بخواصه المضادة للشيخوخة، كما يساهم فى إنتاج بروتينات تقاوم تدهور التمثيل الغذائى وضعف الإبصار واختلال تحمل الجلوكوز، وهى جميعا اضطرابات تحدث مع تقدم سن الإنسان.

وأضاف الباحثون أنه حال نجاح العقار الجديد فى تأخير عملية الشيخوخة دون التسبب فى أى آثار جانبية خطيرة، فإنه سيتم طرحه فى الأسواق فورا كأول دواء على الإطلاق يستخدم فى تأخير الشيخوخة.

جدير بالذكر أنه تم الكشف فى العام الماضى عن دواء جديد يتمتع بخواص رائعة مضادة للشيخوخة ويكافح ألزهايمر حسبما أكدت التجارب الحيوانية، ويطلق عليه اسم "J147 "، وفى السياق ذاته أجريت تجارب إكلينيكية على دواء السكر الشهير "ميتفورمين" لاختبار مدى فاعليته فى تأخير الشيخوخة.

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